Dolar
7.9153
0.425%
Euro
9.3214
0.4851%
Altın
1893.06
0.311%
Borsa
1151.28
-0.098%
G. Altın
481.422
0.5982%
Bitcoin
84470.3
0.5625%
EXEN Coin
13.00
-0.26%
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Bakan Mustafa Varank: Tasarım Kümelenmesi kasımda açılıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde bulunan Tasarım Kümelenmesi'nin aktif hale getirileceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.10.2020 - 10:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Mustafa Varank: Tasarım Kümelenmesi kasımda açılıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı'nın açılışına katıldı.

    Bakan Varank, burada Bilişim Vadisi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

    TASARIM KÜMELENMESİ KASIMDA AÇILIYOR

    Bilişim Vadisi bünyesinde Tasarım Kümelenmesi kuracaklarını belirterek, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasımda Bilişim Vadisi'nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede, tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü bir şekilde etkileşime geçireceğiz." dedi.

    Bakan Mustafa Varank: Tasarım Kümelenmesi kasımda açılıyor ViDEO

    Bakan Mustafa Varank: Tasarım Kümelenmesi kasımda açılıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir