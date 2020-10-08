Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde bulunan Tasarım Kümelenmesi'nin aktif hale getirileceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı'nın açılışına katıldı.

Bakan Varank, burada Bilişim Vadisi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

TASARIM KÜMELENMESİ KASIMDA AÇILIYOR

Bilişim Vadisi bünyesinde Tasarım Kümelenmesi kuracaklarını belirterek, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasımda Bilişim Vadisi'nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede, tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü bir şekilde etkileşime geçireceğiz." dedi.

Bakan Mustafa Varank: Tasarım Kümelenmesi kasımda açılıyor ViDEO