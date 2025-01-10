Bakan Şimşek, sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı istihdam ve 2024 yılı sanayi üretimi gibi iki önemli ekonomik veriyi açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

"SANAYİ ÜRETİMİ, SON 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Verilerdeki olumlu gelişmelere işaret eden Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

"YILLIK İSTİHDAM ARTIŞI 1 MİLYONU GEÇTİ"

Şimşek, Kasım 2024'te istihdamın aylık gerilediğini, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğine değinerek, işsizlik oranının Kasım 2024'te yüzde 8,6 olduğunu kaydetti.