Yeni oteller geliyor, endüstriyel mutfakçılar 2026’ya umutlu bakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde açılacak çok sayıda yeni 5 yıldızlı otel, sektör için yüksek hacimli bir iç pazar yaratırken, ABD’ye yönelik uzun soluklu çalışmalar da somut ihracat artışlarına dönüşmeye başladı.

Bu yıl açılacak yeni oteller ve yenileme projeleriyle iç pazarda yüzde 20’nin üzerinde büyüme beklediklerini belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, ihracatta ise ABD pazarının etkisi ve yeni hedeflerle yüzde 10’a varan bir artış öngördüklerini söyledi.

TUSİD tarafından bu yıl üçüncü kez Antalya’da düzenlenen Büyük Sektör Buluşması, bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleştirildi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ile Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı’nın da katıldığı organizasyon, yaklaşık 290 firmayı bir araya getirdi.

Topuz, “336 üyemiz var ve üyelerimizin yüzde 85’inden fazlası bu organizasyonda yer aldı. Bu tablo, sektörün birlik ve ortak hareket etme gücünü net biçimde gösteriyor.” dedi.

Türkiye endüstriyel mutfak sektörünün dünyada 8’inci sırada yer aldığını hatırlatan Topuz, yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dünya pazarından yüzde 2 pay alındığını vurguladı. Küresel dalgalanmalara rağmen sektörün üretim ve ihracatta ayakta kaldığını ifade etti.

YENİ OTEL YATIRIMLARI İÇ PAZARI BÜYÜTÜYOR

Hizmet sektöründeki hızlı büyümenin endüstriyel mutfak sektörüne doğrudan katkı sağladığını belirten Topuz, özellikle otel ve restoran yatırımlarının iç pazarı canlandırdığını söyleyerek şöyle devam etti:

Geçen yıl iç pazar en az yüzde 15-20 büyüdü. Bu yıl bu oranın daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye genelinde 80-90 yeni 5 yıldızlı otelin açılması öngörülüyor. Silifke’den İzmir’e uzanan hatta 35 yeni tatil köyü projesi bulunuyor. Renovasyon yatırımları da eklendiğinde sektör için ciddi bir iş hacmi ortaya çıkıyor.

Bir otelin mutfak ve ekipman yatırımlarının set üstü ürünlerle birlikte en az 5 milyon euroya ulaştığını belirten Topuz, yalnızca bu 35 tatil köyünün sektör için 175 milyon euroyu aşan bir potansiyel anlamına geldiğini ifade etti.

ABD PAZARINDA EMEĞİN KARŞILIĞI ALINIYOR

ABD pazarının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Topuz, son dört yıldır bu pazara sistemli yatırım yaptıklarını söyleyerek, “ABD’ye ihracatımız 2024’te yüzde 25, geçen yıl yüzde 15 arttı. Bu yıl artışın yüzde 25’e ulaşmasını bekliyoruz. Bu ivme sürerse önümüzdeki 2–3 yıl içinde ABD pazarında ihracatın iki katına çıkması sürpriz olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA GÜÇLÜ, UZAK DOĞU YENİ HEDEF

Avrupa’nın sektörün en güçlü pazarı olmaya devam ettiğini belirten Topuz, ihracatın yüzde 50’den fazlasının İngiltere ve AB ülkelerine yapıldığını söyledi. Afrika’da yüksek gümrük vergilerinin rekabeti zorlaştırdığını ifade eden Topuz, Uzak Doğu’nun yeni hedef pazarlar arasında yer aldığını kaydetti.

PASLANMAZ ÇELİKTE VERGİ YÜKÜ REKABETİ ZORLUYOR

Sektörün en önemli sorunlarından birinin paslanmaz çelikte artan vergi yükü olduğunu vurgulayan Topuz, son iki yılda vergi oranlarının yüzde 8’den yüzde 16’ya çıktığını belirtti. Bu yüklerin hafifletilmesi halinde ihracatta en az yüzde 10’luk ek artış sağlanabileceğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÇEŞİTLİLİK

Türkiye’nin en büyük avantajının çeşitlilik ve entegre üretim kabiliyeti olduğunu vurgulayan Topuz, bir otel mutfağında yer alan yaklaşık 2 bin kalem ürünün tamamının Türkiye’de üretilebildiğini ifade etti. Bu yapının Çin’e karşı en önemli rekabet avantajı olduğunu belirtti.

İtalya ile rekabete de değinen Topuz, “İtalya’nın 140 yıllık, bizim ise 40 yıllık geçmişimiz var. Buna rağmen onları geride bıraktık. Daha kaliteli, daha uygun fiyatlı ve daha yüksek hacimde üretim yapıyoruz.” dedi.

TOPUZ İKİ YIL DAHA BAŞKAN

TUSİD başkanlığına yeniden seçilen Bekir Topuz, aynı yönetim kurulu ile iki yıl daha görev yapacaklarını söyledi. Geçmiş dönemde en önemli kazanımın altyapı yatırımları olduğunu belirten Topuz, fuar katılımlarını ve organizasyon süreçlerini tamamen dijitalleştiren bir sistem kurduklarını aktardı.

HİZMET İHRACATI MUTFAK SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK ŞANS

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise hizmet ihracatındaki büyümenin endüstriyel mutfak sektörünü doğrudan beslediğini söyledi. Türkiye’nin hizmet ihracatında 150 milyar dolara yaklaşan bir hacme ulaştığını belirten Tecdelioğlu, önümüzdeki üç yılda sektörün en avantajlı alanlardan biri olacağını vurguladı.

Tecdelioğlu, dijitalleşme, e-ticaret ve yapay zekâ destekli tanıtım modellerinin ihracatta giderek daha kritik hale geldiğini belirterek, doğru stratejilerle sektörün hem iç pazarda hem de ihracatta güçlü bir sıçrama yapacağını ifade etti.