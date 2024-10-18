Bakan Yumaklı, çiftçilere destek ödemesini açıkladı

Kırsal hayatı kalkındırmak amacıyla üreticilere yönelik finansal destekler devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden destekleme ödemeleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

4 AYRI KALEMDE DESTEK

Yumaklı, çiftçilere bereketli bir yıl dileyerek, destekleme ödemeleri hakkında şu bilgileri verdi:

Bitkisel ürün sigortası desteği için 960 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 74 milyon 715 bin 893 lira, mazot ve gübre desteği için 777 bin 555 lira ve fındık alan bazlı gelir desteği için 488 bin 552 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.