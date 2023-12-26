İbrahim Yumaklı: Yılbaşı öncesinde eş zamanlı denetim programına başlıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2023'te gıda konusunda yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldığı, 17 bin 652 adet uygunsuz işlem tespit edildiği, 535 milyon lira idari para cezası kesildiği ve 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi.

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DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını ziyaret etti ve yılbaşı öncesi gıda denetim rakamlarına dair basın açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığı ile oynayanların gözünün yaşına bakmayız. Bu yıl, gıda üretim ve satış yerlerine, yıl boyu süren program kapsamında yaptığımız denetimlerin yanında, sektörel bazda eş zamanlı denetimler de gerçekleştirdik. Bu denetimlerde; toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yaptık. 17 bin 652 adet uygunsuz işlem tespit ettik. 535 milyon lira idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

"Eş Zamanlı Denetim Programı'na başlıyoruz"

Bugün de farklı bir Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen; kuruyemiş, unlu mamüller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz.

"Tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenirliliğiyle de ilgileniyoruz"

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak insanların en temel ihtiyacı olan gıdadan sorumlu olduklarını, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenirliliğiyle de ilgilendiklerini söyledi.

"İşlem sayısı şu an 262'ye çıktı"

Müdürlükte 19 yıl önce 3 farklı analizle başlayan işlem sayısının şu an 262'ye çıktığını ifade eden Yumaklı, bu laboratuvarın son dönemde yurt dışına da hizmet vermeye başladığını anlattı. Yumaklı, laboratuvarın, bu altyapısıyla sadece bir analiz laboratuvarı olmaktan ayrıştığının altını çizerek, şu ifadeyi kullandı:

Bakanlık ve özel laboratuvarın personellerinin eğitimi, AR-GE çalışmalarına dönük çalışmalara adeta bir okul ve sektörün diğer ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde donanıma sahip bir analiz laboratuvarımız.

"Türkiye'de gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat devam ediyor"

Türkiye'de gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, sektörel denetimlere başladıklarını ve devam ettiklerini söyledi. Yumaklı, denetimlerden alınmış numunelerin kamuya ait 40 akredite laboratuvarda analiz edilip incelendiğini aktararak, son 21 yılda hem mevzuat hem de akredite analiz yapma konusunda Türkiye'nin kapasitesinin geliştiğini kaydetti.

"Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız"

Gıda sahtekarlığına karşı verilen mücadelede bu laboratuvarların önemine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığıyla oynayanlarla göz açtırmayacağız. Bu konuda herhangi bir tolerans söz konusu değil. Hatta son dönemde bazı şikayetlere konu olan laboratuvarları da incelemeye aldık. Hem kamu hem de özel laboratuvarların şu anda denetimleri söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşı öncesi 81 ilde eş zamanlı denetim

Bu yıl gıda ve diğer ürünlerinin satış yerlerine yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

Bu denetimlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bugün de yine eş zamanlı denetime başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine bugünden itibaren 81 ilimizde eş zamanlı bir denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)