Bakan Yumaklı: Fındıkta zirai don zararı için 2,3 milyar lira tazminat ödenecek

Konuralp Bölgesi’ndeki Beçi Yörükler köyünde düzenlenen Fındık Hasadı Şenliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımın, ormanın, suyun ve gıdanın bulunduğu her yerde Bakanlık olarak var olduklarını söyledi.

“Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu” belirten Yumaklı, üretimde verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik ve kayıtlı sistemin önemine dikkat çekerek, “Biz buna üretimin ve üreticinin yüzyılı diyoruz” dedi.

"TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA BİRİNCİSİ"

Türkiye’nin tarımsal üretimde Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise ilk 7 ülke arasında olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Bunun mimarı üreticilerimizdir” ifadelerini kullandı. Su kaynaklarının stratejik önemine değinen Bakan, 2024’ten itibaren üretim planlamasında suyu merkeze aldıklarını, destek ve kredi sistemlerini de bu plana göre düzenlediklerini belirtti.

DÜZCE'YE 23 YILDA 27 MİLYAR LİRA YATIRIM

Düzce’nin tarım potansiyeline dikkat çeken Yumaklı, son 23 yılda tarım, orman ve su alanlarında kente 27 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. 47 su ve sulama projesinin hayata geçirildiğini belirten Bakan, “Bugün içme suyu arıtma tesisinin temelini atıyoruz, önümüzdeki yıl devreye girecek. Ayrıca bugüne kadar Düzce’de 60 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduk” dedi.

FINDIKTA STRATEJİK GÜÇ

Fındığın Türkiye için stratejik ürün olduğuna değinen Yumaklı, 42 ilde 744 bin dekarlık alanda 700 bin üreticiyle dünya fındık üretiminin yüzde 70’inin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Türkiye’de kişi başı yıllık fındık tüketiminin 1 kilo 300 gram olduğunu kaydeden Bakan, bu rakamın artırılması gerektiğini söyledi.

Zirai don nedeniyle fındıkta yaşanan zarara da değinen Yumaklı, “Tazminat miktarı 2,3 milyar lira olacak. Şu ana kadar 300 milyon lirası ödendi, ödemeler sürüyor” diye konuştu.

"TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ PİYASAYI REGÜLE EDİYOR"

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üreticiyi korumak amacıyla alım fiyatlarını belirlediğini hatırlatan Yumaklı, “Devletin görevi ticaret yapmak değil, piyasayı regüle etmektir. Açıklanan fiyat da baz fiyattır” dedi. TMO’nun 25 Ağustos’tan itibaren 16 noktada alım yapacağını belirten Bakan, “Bugün fındık fiyatı 5 doların üzerine çıktıysa bu Cumhurbaşkanımızın talimatları sayesinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

"KATMA DEĞERİ ARTIRMALIYIZ"

Türkiye’nin fındıkta dünya lideri olduğunu ancak katma değerli ürün ihracatında daha yol alınması gerektiğini söyleyen Yumaklı, “Sanayi ve Ticaret Bakanlarımızla bu konuda ortak çalışıyoruz. Üreticilerimizin desteğiyle bu sorunu aşacağız” dedi.

Konuşmasının ardından fındık hasadına katılan Bakan Yumaklı, yöresel ürün stantlarını da gezdi. Etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti milletvekilleri, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, üniversite ve kurum temsilcileri de katıldı.