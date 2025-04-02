Bakanlar, boykot çağrılarına cevap verdi

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Operasyonları sonrasında CHP 2 Nisan'da alışveriş yapılmaması noktasında vatandaşlara çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından başlayan sokak olayları sonrası yapılan yeni çağrılarla birlikte, sokak olaylarına destek vermeyen ünlüler ile milli markalar boykot edilmeye başlandı.

Bu boykotun yapılmasını ve sonuçları ile ligili Bakanlar da sosyal medya hesapları aracılığıyla İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarını değerlendirdi.

ÖMER BOLAT: BOYKOT ÇAĞRILARI EKONOMİYİ SABOTAJ GİRİŞİMİDİR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafın, şirket sahibi ve hissedarlarının borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakkı olduğunu belirterek, "Bu konuda kimse tereddüt etmesin." diyerek şöyle konuştu:

Boykot çağrıları ekonomiyi sabotaj girişimidir. Özellikle haksız ticaret, rekabet unsurları içermektedir. Kendilerini ülkenin efendisi ve sahibi zanneden, ‘biz ne istersek o olur’ anlayışıyla hareket eden ama 22 yıldır hüsrana uğrayan, kendilerini birinci sınıf üstenci vatandaş görüp, halkımızın çok büyük çoğunluğunu adeta ikinci sınıf vatandaş görme kibrine ulaşan ve sınıfsal üstünlük savaşı veren dar çerçevedeki lüks ve rant debdebesi içinde olan çevrelerin beyhude girişimi olarak görüyoruz.

"HERKESİ ALIŞVERİŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Bolat, Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, rekabet hukuku, ceza hukuku ve milli güvenlik boyutu itibarıyla adalet mekanizmasında mutlaka gerekenin yapılacağına dikkati çekerek, şunları bildirdi:

"Bu noktada vatandaşlarımızı, özellikle bu azgın azınlığın ekonomiye, istihdama, halkımızın iş, aş ve gelir durumlarına sekte vurma çabalarına karşı dimdik durmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımıza bir çağrım var, 'Eğer bugün, yarın, öbür gün ya da birkaç gün sonra yapacağınız alışveriş planınız varsa mutlaka 2 Nisan günü alışverişinizi, ticaretinizi yapmaya' davet ediyoruz. Bunun yanında da özellikle esnafımızın, ticaret erbabımızın, şirketlerin temsilcileri olan odalara da çağrıda bulunmak istiyorum. Esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarını, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaya çağırıyorum. Çünkü bu onların görevidir. Makosen koltuklarında ve lüks debdebe içindeki mekanlarında Türkiye'ye yön vermeye çalışan, halkın iradesini hiçe sayanların, halkın 22 yıldır seçimlerle iş başına getirdiği hükümetin 22 yıllık ekonomideki, terörle mücadeledeki ve istikrardaki, dış politikadaki, milli savunmadaki büyük başarılarına karşı dijital sosyal medya üzerinden yapmaya çalıştıkları bu bozgunculuğu bozguna uğratmaya vatandaşlarımızı, şirketlerimizi, esnafımızı davet ediyorum. Allah'ın izniyle bu çabaları da yine hüsrana uğrayacaktır."

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPANLARA KARŞI TİCARETİNDE MADDİ KAYBI OLAN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Bolat, özellikle ticareti durdurma çabalarıyla alakalı olarak ticaretinde zarar edenlerin tazminat davası açma haklarının olduğunu anımsatarak, "Boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafımız, şirket sahipleri ve hissedarların borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakları var, bu konuda kimse tereddüt etmesin"." ifadelerini kullandı.

ABDULKADİR URALOĞLU: BOYKOT ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KİRLİ SÖYLEMLER, BU MİLLETİ YILDIRAMAZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boykot adı altında yürütülen kirli söylemlerin, bu milleti yıldıramayacağını belirterek, "Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir. Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz."" ifadesini kullandı.

MURAT KURUM: HUZURUMUZU VE EKONOMİMİZİ HEDEF ALARAK ATTIĞINIZ HER ADIMDA HEP KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı

Boykot diyerek, bu milletin işini, aşını, esnafın siftahını, helal kazancını, çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!

YILMAZ TUNÇ: TİCARET HAYATINI SABOTE ETMEYE YÖNELİK BU SORUMSUZ LİNÇ GİRİŞİMİ, AÇIKÇA HUKUKA AYKIRIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında şu ifadelerini kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisinin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı, ekonomik düzene yönelik organize bir karalama kampanyasıdır. Hukuk devletinde hiç kimse, markaları, şirketleri veya tüketicileri ideolojik çizgisine göre hizaya sokamaz. Kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna, binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır.

YUSUF TEKİN: BOYKOT NARALARI ATANLAR, MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ KARŞISINDA HER DAİM YENİLMEYE MAHKUMDUR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşımında, "Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur." ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM YUMAKLI: MİLLİ EKONOMİMİZİN ÇARKLARINA ÇOMAK SOKMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR

Bakan Yumaklı, kendi üreticisine, kendi esnafına sırt dönmenin, kendi emeğini baltalamak olduğunu belirterek, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir.

VEDAT IŞIKHAN: SORUMSUZ ÇAĞRILARIYLA EMEKÇİLERİMİZİN EKMEĞİYLE OYNAMAYA ÇALIŞANLAR ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, muhalefetin "boykot çağrıları"na tepki göstererek, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.

FATİH KACIR: MİLLİ MARKALARI BOYKOT ÇAĞRILARIYLA ZAYIFLATMAYA ÇABALAMAK TÜRKİYE’NİN ORTAK GELECEĞİNE ZARAR VERMEKTİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamanın Türkiye'nin ortak geleceğine zarar verdiğini belirterek, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim ve istihdamın Türkiye'nin milli gücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: