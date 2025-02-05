Bakanlığın yayınladığı sağlığı tehdit eden ürünler listesinde yok yok

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine Ahmet İrfan Acar'a ait Can Acar Baharatları markasında, "pul biber"de Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti yapıldı.

Böylece listedeki firma sayısı 190'a çıktı.

YENİ YAPILAN İHLALLER

Pul bibere gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi karıştırıldı.

Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Kıymalı pidede, hamburgerde, sucukta kanatlı eti bulundu.

Çiğ lahmacun harcında kanatlı eti ve sakatat-taşlık bulundu.

Dana hamburgerde sakatat-kalp bulundu.

Taze yağlı lor peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

Sade yoğurtta bitkisel yağ tespit edildi ve nişasta tespit edildi.

Fıstıklı özel baklavada ay çekirdeği görüldü.

Sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.

Kekikte yabancı madde bulundu.

Acı pul biberde domates bulundu.

Çiğ dana etine kanatlı eti karıştırıldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine ise yeni 34 firma katıldı ve böylece bu listedeki sayı da 997'ye çıktı.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ