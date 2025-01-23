Bakanlık insan sağlığı ile oynayan ürünlerin yeni listesini açıkladı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit-tağşiş gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi.

Listedeki ürün sayısı 950'ye çıktı.

DENETİMLER GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan denetimlerde sıvı yağda boya, pekmezde ilaç etken madde, peynirde natarmisin, zeytinyağda tohum yağları, baharatta yabancı madde, piliç sucukta kanatlı eti ve sakatat, etli ekmek harcında deri, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 3 yeni ürün eklendi.

Yapılan denetimlerde sıvı yağda boya, pekmezde ilaç etken madde, peynirde natarmisin tespit edildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ:

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ:

- Tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 41 artışla 950'ye yükseldi.

- Zeytinyağında tohum yağları, baharatlarda yabancı madde, piliç sucukta kanatlı eti ve sakatat, Etliekmek harcında deri, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.