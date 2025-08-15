Hükümet memurların taban aylığına 1.000 TL zam teklifi yaptı

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ile memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranı ve sosyal hakları belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifinin ardından Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş'ten oluşan üç konfederasyonun genel başkanlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, bugün saat 16.30'da bir araya geldi.

TABAN AYLIĞA 1.000 TL'LİK ZAM TEKLİFİ GELDİ

Toplantının sonunda açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa 1.000 TL'lik zam önerildiğini şu sözlerle aktardı:

Şu ana kadar teklifle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 10 bin TL taban aylığı zam açıklanmasını istedik. Ama taban aylığa 1.000 TL'lik zam açıkladı. Kira yardımı için de bir gelişme olmadı.

"BU TEKLİF İSTENENİ KARŞILAMAZ"

Kanun gereği müzakere süresinin sona ermesine yalnızca 4 gün kaldığını ve çalışma takvimine göre ikinci teklifin bugün sunulması gerektiğini hatırlatan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu teklif isteneni karşılamaz. Bu sahayı işaret etmektir. Önümüzde 4 günümüz var. Bu 4 güne her şeyi sıkıştırıp masada hiçbir bağlayıcı teklif konuşulmadı. Uzun süredir gayret gösteriyoruz. Şimdi sendikalar aralarında görüşerek karar alacak.

"TEKLİF YENİLENSİN TAKVİME UYULSUN"

Toplantının bir an önce sonuçlandırılmasının ve müzakere edilebilir bir teklifin ortaya konmasının, kamu çalışanları ve emeklilerin beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, sosyal medya paylaşımında "TeklifYenilensin, takvime uyulsun" çağrısı yaptı ve Bakan Işıkhan’dan konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

HÜMÜMETİN İLK TEKLİFİ

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ilk zam teklifi 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

Memur-Sen 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında zam teklif etmişti.

Kamu görevlilerinin maaşlarına kademeli olarak talebi şöyle:

2026 başında 10 bin TL taban aylığa zam + yüzde 10 refah payı olmak üzere 1. altı ay yüzde 25 - 2. altı ay yüzde 20 artış.

2027 başında 7 bin 500 TL taban aylığa zam olmak üzere 1. altı ay yüzde 20 - 2. altı ay yüzde 15 artış.

Toplu sözleşme ikramiyesinin ise aylık 2 yüzde 925 TL olarak ödenmesi istenmişti.

Kamu görevlilerine aylık 17 bin 600 TL de kira yardımı talep edilmişti.