Balıkçılar 'vira Bismillah' dedi: Balık çok ama tayfa yok

Adana ve çevresinde balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle teknelerini suya indirip sezona başladı. Güzelbahçe Balıkçı Limanı’nda demirli teknelerde hareketlilik artarken, balıkçılar çizme ve tulumlarını giyip ağlarını bırakarak rızık arayışına çıktı. Sezon, fırtınalı mesaiyle birlikte 7 ay boyunca devam ediyor.

GENÇ ELEMAN BULMAK ZOR

Sektörde deneyimli kişilerin sayısı yüksek olmasına rağmen, yeni tayfa bulmak güç. Tekne reisleri, gençlerin deniz işine ilgi göstermediğini belirtiyor. Balıkçılar, aylık ortalama 70 bin TL kazanıyor; kazançlar balık bolluğu ve çalışma bölgesine göre değişiyor.

"BALIKÇILIK ZOR, AMA TUTKU İLE YAPILIYOR"

Tekne reisi İsmail Özdemir, balıkçılığın zor bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Madencilik gibi bir iş. Gece gündüz çalışıyorsun; Ege daha kolay, Karadeniz ve Marmara’da ise sürekli mesai var. Zor bir sezon yaşıyoruz ama mesleğimizi severek yapıyoruz. Gençler ilgilenmiyor, eski kuşaklar devam ettiriyor” dedi.

BÖLGELERE GÖRE KAZANÇ FARKI

Özdemir, kazançların bölgeden bölgeye değiştiğini açıkladı:

Karadeniz teknelerinde maaşlar daha yüksek çünkü gece gündüz çalışılıyor.

Ege’de mesai daha rahat, bu nedenle maaşlar 15-20 bin TL daha düşük.

Ortalama maaşlar 70-80 bin TL civarında.

GÖREVE GÖRE MAAŞ FARKI

Tekne personelinin görevine göre maaşlar değişiyor:

Gemici veya ırgatçı pozisyonunda olanlar daha yüksek maaş alıyor.

Botçu veya kurşun yığan “hamlacı” gibi görevler için de ücretler artırılıyor.

Diğer pozisyonlar genelde standart maaşla çalışıyor.

MESLEĞİN AİLE SICAKLIĞI

Yedek botçu Onurcan Işık, mesleğin zorluğuna rağmen iş ortamının sıcak ve keyifli olduğunu belirtti: “7,5 ay gurbetteyiz ama maaş ve ortam sayesinde aile sıcaklığı yaşıyoruz.”

BABA MESLEĞİ: NESİLLER BOYU DEVAM

45 yıldır balıkçılık yapan Fatih Memiş, mesleğin aileden geldiğini ve yeni neslin ilgisizliğini vurguladı:

“Yeni gençler denizi sevmiyor, ağ yapmayı öğrenmek istemiyor. Biz dededen, babadan miras kalan bir mesleği icra ediyoruz. Bu işi sevmezsen para kazanamazsın.”

EMEKTAR KİŞİLER, SEKTÖRÜ AYAKTA TUTUYOR

Tekne reisi Tamer Bozoğlu, gençlerin sektöre girmediğini, çoğunlukla yaşlı ve deneyimli kişilerin çalıştığını söyledi:

“Balık neredeyse biz oradayız. Limana dönüp tekrar denize açılıyoruz. Bu döngü 15 Nisan’a kadar devam ediyor.”