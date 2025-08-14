Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınında hanelere 10 milyon lira destek

Türkiye'nin üst üste yaşadığı afetler karşısında mağdur olan vatandaşlara yönelik destekler açıklandı.

Deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 10 milyon lira kaynak aktarıldı.

BALIKESİR SINDIRGI'YA 4 MİLYON LİRA, ÇANAKKALE'YE 6 MİLYON LİRA

Aktarılan kaynakların detayları şöyle:

Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik destek ve yardımların sürdürüleceği vurgulandı.