Balon balığı avcılığına verilen destek artırıldı: 35 TL

Zehirli balık türünün iç sulardan temizlenmesi için balıkçılardan destek alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türler arasında yer alan balon balığının avcılığını teşvik etmek amacıyla uygulanan destekleme ödemelerinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, Lagocephalus sceleratus türü balon balığı için ödenen destek miktarı artırıldı.

DESTEK 25 TL'DEN 35 TL'YE ÇIKARILDI

En tehlikeli türlerden biri olan Lagocephalus sceleratus için balık başına destekleme tutarı 25 TL'den 35 TL'ye çıkarıldı.

Bu tür için 100 bin adede kadar ödeme yapılacak.

10 TL UYGULAMASI DEVAM EDENLER

Diğer türler (Lagocephalus spadiceus, L. suezensis, L. guentheri, Tylerius spinosissimus, L. lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus) için ise balık başına 10 TL destek uygulaması devam edecek.

Bu grupta da 200 bin adede kadar ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR SINIRLI SAYIDA BALIK İÇİN GEÇERLİ

Destekleme ödemeleri yıllık kota ile sınırlı olacak. Her yıl aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilecek.

Ancak toplam sayı sınıra ulaştığında, sistem (SUBİS) üzerinden alım durdurulacak ve bu durum aynı gün içinde Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Tebliğ, 7 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.