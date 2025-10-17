Bandırma Balık Hali'nde sezon hareketli geçiyor

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde, 1 Eylül'de açılan 2025-2026 gırgırla avlanma sezonunun ardından tezgahlar yeniden hareketlendi.

Tezgahlarda hamsi, sardalya, istavrit, palamut, çinekop ve lüfer gibi çeşitler yerini alırken balıkçılar, bu sezon küçük balıklara olan ilginin arttığını belirtti.

"VATANDAŞ KÜÇÜK BALIKLARI TERCİH EDİYOR"

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçılık yapan Barış Yıldız, vatandaşların daha çok küçük balıkları tercih ettiğini belirterek, "Son zamanlarda küçük balık daha tercih ediliyor. Lüfer balığı geliyor fakat fiyatları yüksek olduğu için pek tercih edilmiyor. Çok canı isteyen olursa lüfer balığı tercih ediyor. Lüfer balığı az çıkıyor. Evet, az çıktığı için fiyatı yüksek oluyor. O yüzden bolluk olmadığı için fiyatı yüksek oluyor.

"ŞU ANDA KARADENİZ HAMSİSİNDE BOLLUK VAR"

Şu anda hangi balıkta bolluk var? Karadeniz hamsisinde bolluk var mesela. Şu anda kilosu 200-250 lira bandında geziyor. Bunun yanı sıra yerli hamsi geliyor, onun da kilosu şu anda 400 lira bandına gidiyor. En çok ince balık olarak Karadeniz hamsisi tercihi şu anda müşterilerimizin." dedi.

"HENÜZ BALIK SUYU SICAK"

Balıkçı Ali Çakıroğlu ise 2025-2026 gırgırla avlanma sezonunun tüm balıkçı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sene beklediğimiz gibi deniz suyu sıcak olduğu için balık bolluğu daha belli değil. Şu an gelen balıklar istavrit, sardalya, hamsi, palamut, lüfer, çinekop. Havaların soğumasıyla beraber çinekop ve lüfer balığında artış bekliyoruz. Bu sene palamut geç olacak, az olacak. Lüfer paşa balığı, diğer balıklar asker, lüfer komutan. Tabii lüferin de boyları var; çinekop, sarıkanat, lüfer, kofana diye. Ama genelde çinekopla lüferler tezgahta yerini buluyor. Şu an tezgahta lüfer balığı var, tanesi 500 lira." ifadelerini kullandı.

BU MEVSİMDE TÜKETİLEN BALIKLAR: HAMSİ, SARDALYA, LÜFER VE PALAMUT

Balıkçı Sezgin Acar ise bu mevsimde en çok tüketilen balıkların hamsi, sardalya, lüfer ve palamut olduğunu belirterek, "Palamut yalnız bu sene çok az çıkıyor. Yani tadımlık gibi bir şey. Öyle bol miktarda yok. Torikler geliyor, yeni yeni başladı. Bunlardan da lakerda oluyor. Karadeniz hamsisi bol bu sene. Kilosu 150-250 lira bandında, balığın durumuna göre değişiyor. Fazla çıkınca 150 Türk Lirası, az çıkınca fiyat tabii artıyor. Şu anda en taze balık hangisi gün boyunca çıkar, onu öneriyoruz biz müşteriye. Karadeniz hamsisini öneriyoruz. Çok yağlı; ızgarası, tavası, buğulaması, her şeyi oluyor." dedi.

İLERİDE LÜFER VE ÇİNEKOP BOLLUĞU BEKLENİYOR

Balıkçılar, sezonun ilerleyen günlerinde havaların soğumasıyla birlikte lüfer ve çinekop bolluğu yaşanmasını beklediklerini ifade etti.