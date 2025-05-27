Banka dışı finans sektörü yüzde 73 büyüdü

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Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, "Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacmi" hakkında bilgi verdi.

Buna göre, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar görüldü.

Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacmi yüzde 73, aktif büyüklük yüzde 50, öz kaynakları ise yüzde 69 büyüdü.

FKB'nin açıkladığı finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 2025 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre, Birliğin temsil ettiği 5 sektörün bu dönemde işlem hacmi 695 milyar lira, aktif toplamı 1 trilyon 103 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 220 milyar lira, müşteri sayısı ise 6,2 milyon olarak gerçekleşti.

TASARRUF FİNANSMAN SEKTÖRÜNÜN İŞLEM HACMİ YÜZDE 276 BÜYÜDÜ

Özellikle tasarruf finansman sektörünün Mart 2025 tarihi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında öz kaynaklarında, işlem hacminde ve aktif büyüklüğünde kayda değer artışlar yaşadığını belirten Ballı, sektörün öz kaynaklarının yüzde 174 yükseliş ile 37,5 milyar liraya, işlem hacminin yüzde 276 büyüme ile 176 milyar liraya, aktif büyüklüğünün ise yüzde 260 artış ile 127 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

"ÖZ KAYNAKLARDA YÜZDE 67'LİK ARTIŞ"

Faktoring sektörünün de öz kaynaklarındaki yüzde 67’lik artışın göze çarptığını vurgulayan Ballı, şunları kaydetti.

Sektörün öz kaynakları bu yükselişle Mart 2025’te 67 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi ise yine aynı dönem ile kıyaslandığında yüzde 49 artışla, 378,2 milyar lirayı buldu. Finansman sektörümüz de geçen yılın aynı dönemine göre öz kaynaklarında yüzde 60’lık bir artış kaydetti. Sektör bu yükselişle öz kaynaklarını, 31,5 milyar TL’ye çıkardı. Sektörün aktif büyüklüğü ise yüzde 44 artarak 227,4 milyar liraya ulaştı.