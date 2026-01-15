İnşaat üretimi kasımda yıllık yüzde 22,3 arttı 2025 Kasım ayında Türkiye'de inşaat üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak büyük bir ivme kazandı. TÜİK'in verilerine göre, bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 22,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 İnşaat Üretim Endeksi'ni açıkladı. İnşaatın alt sektörleri, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 yükseldi. İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

