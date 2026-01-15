Fed Başkanı Powell görevi bırakmadan faiz indirimi beklenmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel seyrederken, yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede perakende satışların tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 735,9 milyar dolar oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İLK FAİZ İNDİRİMİ HAZİRAN'DA

Söz konusu veriler sonrası enflasyonist baskılara yönelik endişeler artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gitmesi bekleniyor.

Böylece, mevcut başkan Powell'ın mayıs ayında bitecek görev süresi içerisinde Fed'den bir gevşeme olmayacağı beklentisi öne çıkıyor.

"FAİZ ORANLARINDA MÜTEVAZI AYARLAMALAR"

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyon yavaşlar ve iş gücü piyasası istikrar kazanırsa, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında bazı mütevazı ayarlamaların yapılmasının uygun olacağını belirtti.

"ENFLASYON SORUNU HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyon sorununun henüz çözülmediğini vurguladı.

Öte yandan, Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda ülkenin çoğu bölgesinde genel ekonomik faaliyetin "hafif ila ılımlı" bir hızda arttığını bildirdi.