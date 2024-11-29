Bankacılık sektörünün 10 aylık net karı yüzde 6 arttı

REUTERS

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre bankacılık sektörünün Ocak-Ekim döneminde net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 515,63 milyar TL'ye ulaştı.

Bankacılık sektörünün krediler toplamı ekim ayı sonunda 2023 sonuna göre yaklaşık yüzde 30 artarak 15,14 trilyon liraya ulaştı.

KREDİLERİN TAKİBE DÜŞME ORANI

Kredilerin takibe dönüşüm oranı da bir önceki aya göre hafif artışla yüzde 177 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yaklaşık yüzde 31,1 artarak 30,9 trilyon lira oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATLARI ARTTI

Bankacılık sektörünün ekim sonunda mevduatları yüzde 22 artışla 18,1 trilyon TL oldu.

Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri, Ocak-Ekim döneminde 762.85 milyar lira olarak gerçekleşti.