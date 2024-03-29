Bankacılık sektörünün aktifleri artıyor! Şubatta 24,7 trilyon lira oldu BDDK, bankacılık sektörüne yönelik yayınladığı son raporunda şubat ayına ait toplam aktif büyüklüğüne ait verileri paylaştı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Şubat 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2023 sonuna kıyasla yüzde 4,7 artarak 24 trilyon 662 milyar 11 milyon liraya yükseldi.

Sektörün aktif toplamı 2023 sonuna göre 1 trilyon 111 milyar 779 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,7 oldu.

Krediler 2023 sonuna göre yüzde 5,9 arttı

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, 2023 sonuna göre yüzde 5,9 artarak 12 trilyon 365 milyar 518 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 7,3 yükselerek 4 trilyon 259 milyar 295 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,55 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat en büyük fon kaynağı oldu

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 1,9 artarak 15 trilyon 140 milyar 382 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3,6 artışla 2 trilyon 231 milyar 1 milyon liraya ulaştı.

Dönem net kârı

Şubat sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 74 milyar 734 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,63 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)