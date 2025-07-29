Bankada parası olanı ilgilendiriyor: 1 Ağustos'ta değişecek...

Bankada birikim yapan ya da yatırım fonlarına para koyan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor.

Bankadaki paranız faiz getirisi sağlıyor ama bu kazançtan devlet bir kısmını stopaj adı altında kesiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemeye göre, kısa vadeli TL mevduatlar ve yatırım fonlarındaki stopaj oranları artırıldı.

Artışla birlikte 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.

YENİ KARAR 1 AĞUSTOS'TA

Bu stopaj artışı, 1 Mayıs 2025’te geçici olarak başlamıştı. Uygulama 31 Temmuz 2025’te sona erecek.

Ancak herkesin gözü 1 Ağustos’ta.

Çünkü o gün Resmi Gazete’de yeni bir düzenleme yayımlanabilir. Böylelikle vergi oranları kalıcı olabilir, değişebilir ya da daha da artabilir.