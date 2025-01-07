Bankalar arası EFT ücretine zam

ANKA

Bankalar arası para gönderme hizmeti Elektronik Fon Transferi (EFT) ücretlerinde 2025 tarifesi belli oldu.

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklamasının ardından bankalar arası para gönderme hizmeti olan EFT ücretlerinde 2025 tarifesi değişti.

YÜZDE 44,93 ZAM

Bankalar tarafından para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.

EFT ÖDEMELERİ NEREDEN NEREYE GELDİ

Yeni düzenlemeye göre, 6 bin 300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT ücreti 6,39 TL'ye çıktı.

EFT ücreti 6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arası işlemlerde ise 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkarıldı.

Bankalarda 304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak para transferlerinde bankalar 159,97 lira komisyon alacak.

2025 EFT KESİNTİ TUTARLARI

Farklı banka hesapları arasında yapılan para transferlerinde esas alınacak EFT kesinti tutarları şöyle belirlendi:

-6 bin 300 liraya kadar: 6,39 lira

- 6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında: 12,79 lira

- 304 bin 800 liranın üzerinde: 159,97 lira