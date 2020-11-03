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    Bankalardan İzmir'deki depremzedelere kolaylık

    Bankalar, depremden doğrudan etkilenerek vadesi gelen borçları için ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlara erteleme ve yapılandırma imkanı sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 16:54
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 17:21
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    Bankalardan İzmir'deki depremzedelere kolaylık

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların İzmir'deki depremzedelere kolaylık sağlayacağını açıkladı.

    TBB, depremden etkilenen vatandaşların belgelerle bankalara başvurmaları gerektiğini belirtti.

    ÖDEMELERDE ERTELEME VE YAPILANDIRMA DESTEĞİ

    TBB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalması tesellimiz olmuştur. Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır.

    Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir. Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecektir."

    Bankalardan İzmir deki depremzedelere kolaylık #1

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