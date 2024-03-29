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Bankaların önlem planlarının gönderim zamanı değişti

Bankaların önlem planlarının gönderim zamanı değişti BDDK'nın yeni duyurusuna göre, sistemik olarak önemli bankalarca hazırlanacak önlem planlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidilerek mart ayı sonu yerine haziran ayı sonuna alındı.