Bankaların önlem planlarının gönderim zamanı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hazırladığı "Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.
BDDK, sistemik olarak önemli bankaların mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi amacıyla bu bankalar tarafından hazırlanan önlem planlarının gönderim zamanını haziran ayına çekti.
Buna göre, hazırlanan önlem planları, BDDK'ya mart ayı sonu yerine haziran ayı sonunda gönderilecek.
Planlarda AB'ye uyumlu revizyonlar yapıldı
Değişiklikle, önlem planı senaryosu dahilindeki tedbirlerin sermaye ve likidite yeterliliğine yönelik birleşik etkisini gösteren önlem planı kapasitesine ilişkin hükümler yönetmeliğe eklendi, önlem planı göstergelerinde Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyum açısından gerekli bazı revizyonlar yapıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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