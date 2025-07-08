Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Trabzon'dan ayrıldı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, daha sonra Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmış, kasım ayının sonlarında tekrar Trabzon Limanı'na gelmişti.

Gemi, ayrıldığı Trabzon Limanı'na 7 ayın ardından tekrar geldikten sonra yaklaşık bir ayın ardından tekrar Trabzon'dan ayrıldı.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ, GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Gemi bir süredir Trabzon Limanı'nda bulunduktan daha sonra Trabzon açıklarına demirlemişti.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin geri dönüş yaptığı öğrenildi.

PETROL EMARESİ GÖRÜLEN BÖLGELERDE ÇALIŞMA YAPIYOR

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor.

ÇAYELİ'DE ÇALIŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanan geminin Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor.