Bardakçık inciri, İzmirli çiftçilerin kooperatif gücü ile değer buldu

İzmir’in Torbalı ilçesine özgü Bardakçık incirini pazarlamak isteyen üreticiler, Ege İncir Üreticileri Birliği ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi. Bu sayede ürünlerini daha kolay ve değerinde satabiliyorlar.

Torbalı’ya 7 kilometre mesafedeki 500 haneli Çapak Mahallesi, özellikle Bardakçık inciri ile biliniyor. Üreticiler, pazarlama sorununu aşmak için geçtiğimiz yıl kooperatiflerini kurdu. Yıllık 100 ton ürün elde edilen mahallede yetişen incirler, uzun yapısı, aroması, dengeli şeker oranı ve lezzetiyle fark yaratıyor. Kooperatif sayesinde ürünün kilogram fiyatı sezon öncesinde belirleniyor, böylece fiyat istikrarı sağlanıyor ve pazar sorunu ortadan kalkıyor.

TARLADAN 110 LİRAYA ALICI BULUYOR

Temmuz ve ağustos aylarında erken saatlerde bahçelerden toplanan incirler, mahalle meydanındaki alım noktasında kilogram başına 110 liradan sanayici ve tüccara satılıyor. Bölgedeki sanayi kuruluşları, yeşil dış yapısı ve kırmızı iç rengiyle öne çıkan Bardakçık incirini “freeze-dried” yöntemiyle kurutarak birçok ülkeye ihraç ediyor.

YILDA 100 TON HASAT YAPILIYOR

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Bardakçık incirinin tescillenmesi için TÜRKPATENT’e başvurduklarını belirtti. Olgun, “Aroması ve şeker oranı çok dengeli. İlçemizde kurutulan incir ABD, Kanada ve İtalya’ya gönderiliyor” dedi. Yıllık 100 ton civarında hasadı yapılan incirin üretimi giderek artıyor.

ÇİFTÇİLERE AĞAÇ BAKIMI DESTEĞİ

Olgun, kooperatifin ürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüğünü anlattı:

Kooperatifimiz ürünleri bahçeden belli bir fiyattan alıyor, meydandaki alım merkezinde topluyor. Sonra bölgemizdeki fabrikada işleniyor. Ayrıca çiftçilere ağaç bakımı ve hastalıklardan korunma konusunda destek veriyoruz. Bu modelle incirimizi dalında bırakmıyor, katma değerli hale getiriyoruz. Kooperatifin kapasitesi 100 ton. Önceden bahçeler sökülüyordu; şimdi fidan dağıtıyoruz.

"ÜRÜN FİYATINI BİZ BELİRLİYORUZ"

Kooperatif Başkanı Mustafa Efe, Bardakçık incirinin yalnızca kendi mahallelerinde yetiştiğini ve kooperatifleşme sayesinde ürünün değerine ulaştığını söyledi:

Bu sezon tam kapasiteyle çalışıyoruz. Fiyatımız 110 lira, Aydın’daki incire göre oldukça iyi. Ürünün fiyatını biz belirliyoruz, fabrikamız da destekçi. Kooperatif sonrası fidan dikimi de arttı.

YURT DIŞINDAN BİN TONLUK TALEP VAR

Freshbak Crispy Genel Müdürü Kenan Sever, Bardakçık incirinin yeşil dışı ve kırmızı iç kısmı nedeniyle yurt dışında talep gördüğünü belirtti: