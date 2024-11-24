Abdulkadir Uraloğlu: Başkentray, 20 Kasım'da yolcu rekoru kırdı

AA

Başkentray'ın, açılışından bu yana toplam 104 milyon yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arkada'daki vatandaşlara hizmet veren Başkentray'la ilgili olarak, "Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil" mesajı verdi.

20 KASIM'DA YOLCU REKORU

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray'ın 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdığını bildirdi.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK YOLCU SAYISI

Başkentray'ın, tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Başkentray, 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

"SEFER SIKLIĞI YOLCU TALEBİ İLE BELİRLENİYOR"

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirterek, Ankara'daki ekiplerin yolcu taleplerini dikkatle izlediğini ve sefer sıklığını buna göre planladığını kaydetti.

"ÇALIŞMALAR REKORU BERABERİNDE GETİRDİ"

Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan çalışmaların hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getirdiğini aktaran Uraloğlu, "Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.