BAT: Türkiye’ye ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım yapabiliriz Toplam 175 ülkede faaliyet gösteren İngiltere merkezli British American Tobacco'nun hedefi Trieste modelini Türkiye'de yapmak.

İHA

1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de yetişen oryantal tütünün önemli alıcılarından biri olan British American Tobacco'nun (BAT), bugüne kadar Türki­ye’de 2 milyar doların üzerin­de yatırımı var.

İngiltere merkezli şirket, Türkiye’deki yatırımlarına 200 milyon do­lar daha eklemek istiyor.

İtalya’nın Trieste şehrinde 500 milyon euroluk yatırımla üretime başlayan ve 12 ülkeye ihracat yapan yeni fabrikasını tanıtan BAT, mevzuatın uygun olması halinde Türkiye’de de ilk etapta 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

"SİGARA TÜKETİMİNDE DÜŞÜŞ VAR"

BAT Trieste Başkanı Andrea Di Paolo, tütün bazlı ürünlerde bir dönüşümün söz konusu olduğunu ve geleneksel ürünlerden yeni kategori ürünlere geçişle birlikte sigara tüketiminde yüzde 4'e yakın bir düşüş yaşandığını belirterek, üretimin de bu yöne doğru bir geçiş yaşadığını söyledi.

12 ÜLKEYE İHRACAT

İtalya’daki mevzuattaki değişiklerin yeni tesisin açılışına olanak verdiğini belirten Adrea Di Paolo, kısa sürede 12 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.

İTALYA’DAKİ FABRİKAYA TÜRK MÜDÜR

Türkiye'nin grup için önemli bir yetenek merkezi olduğunu belirten BAT Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, 60’ın üzerinde Türk yöneticinin farklı ülke ve kıtalarda önemli görevlere atandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bunun örneklerinden birinin Trisete’deki fabrikanın müdürünün Samsun’dan giden Zeynep Aşar olması.

" İLK ETAPTA 200 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Yüce, söz konusu ürünlerin şu an Türkiye'de yasal olarak satılmadığını belirterek, "Trieste örneğinin aynısını şu an Türkiye'de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturulabilir. Türkiye'de bu yatırımı hayata geçirebilirsek ilk etapta 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

İTALYAN EKONOMİSİNE 2 MİLYAR EUROLUK VERGİ GELİRİ

BAT Trieste Fabrika Müdürü Aşar da "Fabrikanın ana alanı yeni kategori ürünler olacak. Bu fabrikadaki ürünler İtalya ekonomisine 2 milyar euroluk vergi geliri sağlıyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)