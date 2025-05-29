Batı Afrika sömürge parasından kurtulmak istiyor! Yeni para birimi 'eko' geliyor

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), uzun süredir gündemde olan ortak para birimi "eko" için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Böylece adını sömürgeden alan 80 yıllık CFA frangı tarihe karışacak.

ECOWAS'ın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen etkinlikte konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, tek para biriminin topluluğun ekonomik bütünleşmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

YENİ PARA BİRİMİ EKO BENİMSENME SÜRECİNDE

Tuggar, "eko"nun benimsenmesinin halen devam eden bir süreç olduğunu ancak bölgesel ekonomik entegrasyon açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"ÖNCE BELİRLİ KRİTERLERE ULAŞMAK GEREKİYOR"

Çalışmalar kapsamında yakınsama kriterlerine ulaşmak gerektiğine işaret eden Tuggar, şu açıklamada bulundu:

Şu an itibarıyla hiçbir ülke bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil. Örneğin, Nijerya bu nedenle makroekonomik reformlara yönelmiş durumda. Bu kriterlere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bir süreçtir, devam ediyor."

GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Tuggar, bölgesel ekonomik bütünleşme açısından tek para biriminin yanı sıra ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

2019'DA KARAR VERİLMİŞTİ

Verilen bilgilere göre, bu para birimimin 2019’da bölgesel para birimi olarak kullanılması kararlaştırmıştı ancak siyasi ve ekonomik nedenler, uygulamaya geçilmesini geciktirdi.

2023 yılında düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde de "eko"nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı.

80 YILLIK PARA BİRİMİ TARİHE KARIŞIYOR

Sömürge parası olarak anılan ve euro ile sabitlenen CFA frangı; Kamerun, Benin, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Çad, Togo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni de içeren eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinde kullanılıyor.

80 YILLIK PARA BİRİMİ

Fransa, 26 Aralık 1945'te CFA frangını, sömürge düzenini devam ettirmek için para birimi olarak tedavüle sokmuştu.

KULLANDIKLARI PARA BİRİMİ

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğuna (CEMAC) üye toplam 14 Afrika ülkesi, sömürge döneminden bu yana CFA frangını para birimi olarak kullanıyor.