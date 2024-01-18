Bavul ticaretinde istisna tutarı 10 bin liraya yükseltildi Kart, şifre ve kodlara ilişkin KDV uygulamalarının esasları belirlenirken bavul ticaretinde istisna tutarı da artırıldı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodlar aktive edilerek ürün veya hizmet temin edilmesi halinde katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.

Tebliğe göre, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye'de satışı KDV'ye tabi olacak.

Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında kart, şifre ve kodu çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV'nin konusuna girmiyor. Bu çerçevede, kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.

Bavul ticaretinde istisna tutarı 2 bin liradan 10 bin liraya çıkartıldı

Tebliğle ayrıca, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda ve Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 10 bin liranın üstünde olması halinde istisna uygulanacak.

Uluslararası taşımacılık düzenlemesi

Tebliğle, uluslararası taşımacılık kapsamında, taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Mükelleflerin vergi istisnasından yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli yetki belgesine sahip olması zorunlu olacak.

Tebliğler, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)