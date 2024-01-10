Bayrak ve şapkalar hazırlanıyor! Yerel seçimlerde promosyona 10 milyar lira harcanacak Türkiye'nin 81 ili 900'ü aşkın ilçesi ve birçok beldesinde, muhtarlar da dahil birçok aday seçim atmosferine girdi. Promosyon sektörünün temsilcileri seçim için hazırlanacak promosyonların maliyetini şimdiden hesaplanmaya başladı.

AA

Seçimlerde promosyon dağıtımının yapılacak olması, sektörü heyecanlandırdı.

Daha önceki deneyimlerine göre talep edilecek ürünleri şimdiden tasarlamaya başlayan sektör, toplam cirolarına 10 milyar liranın üzerinde katkı bekliyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, bayrak, şapka, kalem ve anahtarlık başta olmak üzere promosyon ürünlerine yönelik talebi artıracak.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, seçim dönemlerinde, mevsim şartlarına göre farklı ürünlerin kullanıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Özellikle bayrak ve şapka, seçimlerin vazgeçilmez ürünleridir. Seçimler, mart ayında olacağı için bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünler de kullanılacaktır. Kalem, ajanda, çakmak, anahtarlık gibi ürünlerin de çok fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Plastik poşetlerin yerini, bez çantaların alacağını öngörüyoruz. Ayrıca, genç seçmene yönelik özel ürünler de kullanılacaktır.

"Tepsi, bardak ve tabak tercih edilebilir"

Yücetürk, siyasi partilerin, son yıllarda ev hanımlarına yönelik ev gereçlerini de kullandığını belirterek, tepsi, bardak ve tabak gibi ürünlerin çok tercih edildiğini anlattı.

"Hedef kitleye yönelik promosyon ürünlerini daha fazla tercih edilecek"

Mehmet Yücetürk, sektörde şimdiden hareketliliğin başladığını, tüm partilerin adaylarının kesinleşmesinin ardından promosyon ürünlerine taleplerin daha çok artacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin 81 ili 900'ü aşkın ilçesi ve birçok beldesinde, muhtarları da işin içine kattığımızda birçok adayın yarıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Yerel seçimlerin, sektördeki ticaret hacmine 10 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Asgari ücrete gelen zammın da etkisiyle artan maliyetlerimizi düşündüğümüzde, yerel seçimlerde sipariş bedelinin 10 milyar liranın üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Adaylar, reklam ve tanıtım ürünlerini ağırlık vereceklerdir. Televizyon ve gazetede maliyetler adayları zorlayabileceği için, hedef kitleye yönelik promosyon ürünlerini daha fazla tercih edeceklerini düşünüyoruz.

"Yerel seçimler nedeniyle iç talepte pozitif ayrışacağız"

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz de promosyon sektörü açısından genel ve yerel seçimlerin yoğun ve hareketli geçen dönemler olduğunu belirtti.

Karatemiz, adayların kendilerini seçmene tanıtmak ve mesajlarını aktarmak için promosyon ürünlerini kampanyalarında yoğun şekilde kullandığını söyleyerek şöyle konuştu:

2024, genel olarak iç talebin yavaşlayacağı bir yıl olarak öngörülüyor. Promosyon ve tanıtım ürünleri sektörü olarak ise yılın ilk çeyreğindeki seçim hazırlık çalışmaları sebebiyle diğer sektörlerden pozitif olarak ayrışacağımızı düşünüyoruz. Seçim dönemleri sektörümüzün büyümesine çok önemli katkı sağlamaktadır.

Siparişlerin 10 günü kadar gelmesi bekleniyor

Üretici firmaların talebe yönelik hazırlıklara başladığını kaydeden Karatemiz, şöyle devam etti:

Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımız kapasitelerini doldurmaya başladı. Bununla beraber, asıl sipariş yoğunluklarının 10 gün içinde, adayların kesinleşmesi ile birlikte daha da artacağını söyleyebiliriz. Önceki seçim dönemlerini de göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapacak olursak, seçimden evvel son 1,5 aylık dönemde üretim kapasitelerimizi zorlamak durumunda kalıyoruz. Promosyon tekstil, promosyon ürün imalatçıları ve baskı firmalarımız 3 vardiya olarak siparişleri yetiştirmeye çalışacak.

Sektöre yerel seçim dopingi

Karatemiz, bu yıl promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün toplam büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar dolar civarında olmasını beklediklerini ifade ederek, yerel seçimin toplam yıllık iş ve üretim hacmine katkısına işaret etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)