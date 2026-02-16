Bayram ikramiyesi için CHP teklif verdi: Asgari ücrete eşitlensin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla emeklilere ödenmeye başladı.

Amaç, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ek gelir sağlamaktı.

İlk ödeme tutarı 1.000 TL olarak belirlendi ve yılda iki kez verildi.

Bayram ikramiyesi 2018-2020 yılları arasında ödenen 1.000 TL, 2021-2022 tarihleri arasında 1.100 TL'ye çıkartıldı; 2023 yılında 2 bin TL ve 2024 yılında 3 bin TL olarak uygulandı.

EN SON 4 BİN TL OLARAK UYGULANDI

2025 yılı için Türkiye’de emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak belirlenip ödendi.

Her artışın, enflasyon ve emekli maaşlarındaki düzenlemelerle bağlantılı olarak yapıldığı vurgulandı.

Şimdi Ramazan ayına sayılı günler kala ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı gündeme geldi.

CHP, BAYRAM İKRAMİYESİ TEKLİFİNİ SUNDU

CHP Adana Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu.

“EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENSİN”

Müzeyyen Şevkin'in TBMM'ne sunduğu teklifte, emeklilerin bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşitlenmesi amacı taşıyor.

SGK Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; net 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor.

“EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ YÜKSELMELİ”

Teklifin gerekçesini açıklayan Dr. Şevkin, Türkiye’de emeklilerin yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinden en fazla etkilenen kesimlerden biri olduğuna dikkat çekerek, bayram ikramiyesinin yıllar içinde reel değerini kaybettiğini vurguladı.

"İKRAMİYELER DÖNEMSEL KARARLARLA BELİRLENMESİN"

İkramiye tutarının dönemsel kararlarla belirlenmesinin emekliler açısından öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını ifade eden Şevkin, uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkı sunan emeklilerin bayramları ekonomik kaygı yaşamadan karşılamasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu belirtti.

“İKRAMİYE, NET ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENSİN”

Kanun teklifiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin ödeme yapılan yıl için geçerli net asgari ücret tutarına eşitlenmesini öngördüklerini dile getiren Dr. Şevkin, “Düzenleme ile ikramiyenin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi ve emeklilere adil, güncel ve öngörülebilir bir gelir desteği sağlanmasını amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

KİMLER ALIYOR?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil; dul ve yetim aylığı alanlara, malulen emekli olanlara, EYT'lilere, şehit yakınları ve gazilere de hak sahipliği oranında ödeniyor.