Bazı ülkelerden yapılan ceviz ve badem ithalatına düzenleme

AA

İran, Moldova, Özbekistan ve Şili menşeli ceviz ve badem için uygulanan tarife kontenjanlarında düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Buna göre, İran, Özbekistan, Şili menşeli bazı badem ve ceviz türleri ile Moldova menşeli cevizlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanlarında talep toplama yöntemi kullanılacak.

KONTENJAN SANAYİCİ VE İTHALATÇILARA

Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı, üretim ve tüketim performansı olan sanayiciler ile geleneksel ithalatçılara tahsis edilecek.

Kontenjanların 2025 yılındaki dağıtımına ilişkin başvurular, 15 gün içinde ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak.