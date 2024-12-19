BDDK: KKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürdü

AA

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'nın (KKM) düşürülmesi ekonomi politikalarının arasında yer alıyor.

KKM bakiyesi bu doğrultuda geçen hafta yüzde 1,3 ve 15 milyar 160 milyon liralık azalışla 1 trilyon 169 milyar 517 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,30'u oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEM HACMİ ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Aralık haftasında 149 milyar 39 milyon lira artarak 115 trilyon 491 milyar 156 milyon liradan, 15 trilyon 640 milyar 195 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 571 milyar 768 milyon lira artarak 18 trilyon 551 milyar 277 milyon liraya çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 585 milyon lira azalışla 286 milyar 777 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 213 milyar 675 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 13 milyar 551 milyon lira yükselerek 3 trilyon 321 milyar 954 milyon lira oldu.