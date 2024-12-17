BDDK yeni bir katılım bankasının kurulmasına onay verdi

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir unvanlı bir katılım bankası kurulmasını onayladı.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanıyla katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Kurulan bankanın, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.

KURULUM BANKACILIK KURULUNA UYGUN

Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6. ve 93. maddeleri uyarınca kurucu ortaklar Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye'de 10 milyar TL kuruluş sermayeli 'Katılımevim Katılım Bankası AŞ' unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.

BDDK BİR ŞİRKETİN FAALİYET İZNİNİ İPTAL ETTİ

BDDK'nin bu kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad AL-JANABI'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda durdurulmasına karar verdi.