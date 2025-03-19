BDDK'dan kredi sınırlandırılması kararı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği kredilerin ana sermayelerine göre sınırlandırıldığını bildirdi.

Bu konuda bir açıklama yayınlayan BDDK, Kurumun kalkınma ve yatırım bankalarının asli görevleri olan yatırım kredisi verme fonksiyonunu gözeterek, kredi risk yoğunlaşmalarının yönetilmesine katkı sağlanmasını teminen bankaların kaldıraç oranlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle kredi sınırları belirlediği aktardı.

UYUM SÜRESİ TANINDI

Buna göre Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesi İlişkin Yönetmelik uyarınca daha düşük kaldıraç oranıyla (ana sermaye / yönetmelik uyarınca hesaplanan risk tutarı) faaliyet gösteren bankalar için daha ihtiyatlı kredi sınırlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, bankaların yeni oranlara kademeli olarak uyum sağlamalarını teminen intibak süresi tanındığı belirtildi.

İKİ BANKA UYGULAMA DIŞI BIRAKILDI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ'nin bu uygulamadan hariç tutulduğu belirtilen açıklamada, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermaye tutarlarına oranlarının bankaların dahil olduğu risk grubu için kaldıraç oranı yüzde 0 veya daha fazla olması durumunda yüzde 35, yüzde 10 veya daha fazla olması durumunda yüzde 40, yüzde 20 veya daha fazla olması durumunda yüzde 45, yüzde 30 veya daha fazla olması durumunda yüzde 50, yüzde 40 veya daha fazla olması durumunda yüzde 55 olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

YENİ KALDIRAÇ ORANLARI

Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir risk grubuna ilişkin oranların ise kaldıraç oranı yüzde 0 veya daha fazla olması durumunda yüzde 40, yüzde 10 veya daha fazla olması durumunda yüzde 45, yüzde 20 veya daha fazla olması durumunda yüzde 50, yüzde 30 veya daha fazla olması durumunda yüzde 55, yüzde 40 veya daha fazla olması durumunda yüzde 60 olmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra kurulan ve ay sonları için konsolide olmayan bazda hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 10 veya daha fazla olan kalkınma ve yatırım bankaları açısından, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 5 yıl boyunca, söz konusu kredi sınırı oranlarının 5 puan azaltılmış olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

TUTARLARDA AŞIM YAPILMASINA PARA CEZASI VERİLECEK

Söz konusu sınırlar hakkında, yönetmeliğin risk gruplarının belirlenmesine, risk tutarının hesaplanmasına, kredi sınırlarına tabi olmayan işlemlere, kredi sınırlarının raporlanmasına, sınırlara uyumsuzluğa ve aşımların giderilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, yönetmeliğin 16'ncı maddesinin dördüncü fıkrası dışında kalan ve banka ihtiyarında olmayan sebepler ile sınırlarda aşım oluşması halinde, söz konusu aşım tutarlarının kurumca belirlenecek süre zarfında giderilmesinin ve bu süre zarfında aşım nedeniyle banka hakkında idari para cezası uygulanmamasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

"AŞIM BULUNMASI HALİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE GİDERİLECEK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: