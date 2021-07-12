Bekir Pakdemirli: TARSİM Diyarbakır'da 25.2 milyon lira kuraklık hasar ödemesi yapacak

Bekir Pakdemirli: TARSİM Diyarbakır'da 25.2 milyon lira kuraklık hasar ödemesi yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bir mesaj yayınlayarak, Tarım Sigortaları Havuzu'nun Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin lira kuraklık hasar ödemesi yapacağını bildirdi.

İklim değişikliklerinin neden olduğu kuraklık tarım ile ilgili üretim yapanları özellikle bu yıl olumsuz etkiledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin lira kuraklık hasar ödemesi yapacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

POLİÇENİN 13 KATI KURAKLIK HASAR ÖDEMESİ YAPILACAK

Pakdemirli, yayınladığı mesajda "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin lira kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 lira poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" açıklamasında bulundu.