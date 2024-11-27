Belediye şirketlerinin vergi ve SSK borcu, mahalli idare payından kesilebilecek

AA

İl özel idareleri ve belediyelerle bunların bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUNA "TÜZEL KİŞİLİK" TANIMI EKLENDİ

Yapılan değişiklikle "tüzel kişilik" tanımı eklenerek, il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi.

Buna göre, tüzel kişilik, "İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik" olarak tanımlandı.

MAHALLİ İDARİ PAYINDAN KESİNTİ YAPILABİLECEK

Böylece bu tüzel kişiliklerin, vergi ve SGK borçları için de ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

Yeni kararlar, yayını tarihinde yürürlüğe girdi.

KURUMLAR GÜNCELLENDİ

Ayrıca, karara ekli listede yer alan kurumlar güncellendi.

DAHA ÖNCE KAPSAM DIŞIYDI

Önceki durumda mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşlarının vergi ve SGK borçları, "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu.

İdarelere ait şirketlerin borçları, Bakanlar Kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasların başlığı “İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bu İdarelere Bağlı Kuruluşların ve Bunlara Ait Tüzel Kişilerin Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı esasların 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının” ibaresi “il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin” şeklinde ve "İller Bankasına” ibaresi “İller Bankası Anonim Şirketine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı esasların 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri," ibarelerinden sonra gelmek üzere "büyükşehir ilçe belediyeleri," ibareleri eklenmiş, (c) bendinde yer alan "İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların" ibaresi “İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fikraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

e) Tüzel kişilik: İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilikleri,

MADDE 4- Aynı esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu esaslar kapsamında, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin borçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:"

"(2) Bu esaslar kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerden olan alacaklar, alacaklı kuruluşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerden olan alacaklar ise İller Bankası Anonim Şirketine, birinci fikrada yer alan sınıflandırmaya uygun olarak bildirilir.

(3) Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerden olan alacaklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediye payından kesinti yapılırken, bu belediyelere İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 5779 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan aktarımlar da dikkate alınır."

MADDE 5- Aynı esasların 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar” ibaresi “il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişiler” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların" ibaresi "il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı esasların ekinde yer alan listede bulunan birinci, ikinci ve dördüncü gruplar değiştirilmiştir.

BİRİNCİ GRUP

1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

2) Darülaceze Başkanlığı

3) Devlet Hastaneleri

4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

5) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 6) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

7) İl Sağlık Müdürlükleri

8) Karayolları Genel Müdürlüğü

9) Kültür ve Turizm Bakanlığı

10) Aile Sağlığı Merkezleri

11) Samsun Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü

12) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

13) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

14) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

15) Tarım ve Orman Bakanlığı

16) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

17) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

18) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

19) Türkiye Kızılay Derneği

20) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

21) Üniversite Hastaneleri

22) Vakıflar Genel Müdürlüğü

23) Verem Savaş Derneği

24) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İKİNCİ GRUP

1) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

2) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-a Sigortalıları için)

3) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-c Sigortalıları için) 4) İller Bankası Anonim Şirketi

5) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü” "DÖRDÜNCÜ GRUP

1) Hazine ve Maliye Bakanlığı



