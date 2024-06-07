Benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi Benzin ve motorine indirim geldi. Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

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Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Akaryakıta çifte indirim

Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

Benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirime gidildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 12 kuruş, motorinin litresi ise 39 lira 18 kuruş civarında satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu payının eklenmesiyle Katma Değer Vergisi hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.