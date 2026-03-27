İsrail Genelkurmay Başkanı: Çözüm bulmazsak ordu çökecek

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

ZAMİR: DAHA FAZLA ASKERE İHTİYACIMIZ VAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var. Çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek" diye uyardı.

Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor" ifadesini kullandı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti.

Ordu yetkilileri zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.

NETANYAHU: ASKERLİK SÜRESİNİ UZATACAĞIZ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında Zamir'in sözlerine yanıt verdi.

Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz" dedi.

Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt ederken İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin de İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.

İsrail'de 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor, ülkede askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.