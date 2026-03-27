Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e kaybetti

Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. haftasında konuk olduğu Real Madrid'e 82-71 yenildi.
EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Barcelona deplasmanına çıktı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı.
İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.
İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen Real Madrid, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı.
LOYD'UN 21 SAYISI YETMEDİ
Anadolu Efes'te Jordan Loyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.
