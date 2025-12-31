Benzin ve motorinin ÖTV tutarları yeniden belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla girerken beklenen ÖTV zammı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

MOTORİN VE BENZİNDE ÖTV ARTIŞI

Motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı.

Benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL ÖTV artışı oldu.

UYGULANACAK YENİ TUTARLAR

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira, ÖTV uygulanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira, ÖTV tutarı belirlendi.

İSTANBUL'DA YENİ FİYATLAR

Güncelleme ile beraber İstanbul'da 53 ve 54 lira sınırı aşıldı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 51.87 TL'den 53.19 TL seviyesine yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 53.27 TL'den 54.68 TL'ye çıktı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 51.70 TL'den 53.02 TL'ye, motorin ise 53.10 TL'den 54.51 TL'ye yükseldi.

ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLACAK

Ankara'da yapılan artışla birlikte benzinin litresi 52.73 TL seviyesinden 54.05 TL'ye ulaştı.

Motorin fiyatları ise 54.28 TL'den 55.69 TL'ye yükselerek 55 lira bandını aştı.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 53.06 TL'den 54.38 TL'ye çıkarken, motorinin litresi 54.62 TL'den 56.03 TL seviyesine yükseldi.