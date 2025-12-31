Resmi Gazete'de yayınlandı: Maktu harç tutarları yüzde 18,95 artırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'ya sayılı saatler kala önemli bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), damga vergisi ve maktu harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ'NE ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak karara göre Yurt Dışına Çıkış Harcı 1250 TL olurken Özel İletişim Vergisi de 700 TL'ye çıkarıldı.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Öte yandan Benzin ve motorinde maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6.95 oranında arttı.

Benzinde 1.16 TL, motorinde ise 1.08 TL ÖTV artışı oldu.