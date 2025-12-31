Türkiye’den Çin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı

- Türkiye, Çin vatandaşları için vize muafiyeti kararı aldı.
- Bu karar, 2 Ocak 2026'dan itibaren turistik seyahatler ve transit geçişler için geçerli olacak.
- Çin vatandaşları, her 180 gün içinde en fazla 90 gün Türkiye'de kalabilecek.
Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerde vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.
TURİSTİK SEYAHAT VE TRANSİT GEÇİŞLERİ KAPSIYOR
Karara göre, Çin vatandaşları Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle kalmak kaydıyla, turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişlerde vizeden muaf olacak.
YÜRÜRLÜK TARİHİ 2 OCAK 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında alındı. Düzenleme, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
TÜRKİYE'YE GİRİŞLER VİZESİZ OLACAK
Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, belirtilen şartları taşıyan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları, söz konusu tarihten itibaren Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek.