Benzine 15 kuruşluk indirim geliyor

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İLLERE GÖRE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.