Kasımpaşa, Samsunspor'u tek golle geçti Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

Lacivert-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 3. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara, bu sezonki 14. golünü attı.

Kasımpaşa, puanını 49'a çıkardı

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 maç sonra galibiyete uzandı ve puanını 49 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Samsunspor ise 39 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.