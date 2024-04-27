Kasımpaşa, Samsunspor'u tek golle geçti

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.
Lacivert-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 3. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara, bu sezonki 14. golünü attı.
Kasımpaşa, puanını 49'a çıkardı
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 maç sonra galibiyete uzandı ve puanını 49 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Samsunspor ise 39 puanda kaldı.
Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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