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    Benzine indirim: 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    enzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
    • AA
    • 14.09.2020 - 17:09
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 17:09
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    Benzine indirim: 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.

    YENİ FİYAT LİSTESİ

    Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Benzine indirim: 15 Eylül den itibaren geçerli olacak #1

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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