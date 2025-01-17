Benzine zam geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.
Motorine gelen zammın ardından bir zam da benzine gelecek.
BENZİNE ZAM YOLDA
Benzine 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 47,29 liradan, benzinin litresi ise 45,33 liradan satılıyor.
MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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