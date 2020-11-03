Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal ürünlerde çiftçiye 600 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden çiftçilere sağlanan desteğe ilişkin paylaşım yaptı.

600 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere, birçok tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı.

"ASIRLIK KURUMLARIMIZLA ÜRETİCİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

Albayrak paylaşımında, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türk Şeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.