BES fon büyüklüğü 1,4 trilyon liraya ulaştı

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ulaştığı fon büyüklüğü 1,4 trilyon liraya ulaştı ve toplam Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 3'üne sahip oldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün prim üretiminin yüzde 52, aktif büyüklüğünün ise yüzde 47 arttığını belirterek, BES hakkında bilgi verdi.

"BES'İN 17 MİLYONU GEÇEN KATILIMCISI VAR"

Uğur Gülen, "Gidecek çok yol var 17 milyonu aşan katılımcısıyla Türk toplumu tarafından son derece kabul edilen bir tasarruf aracı oldu. Buradaki fonlar çok uzun vadeli tutuluyor. Bugün girdiğiniz zaman 56 yaşına kadar para biriktirdiğiniz çok kurumsal, kalıcı fonlar yaratıyor. Bu kalıcı fonları Türkiye ekonomisi ne kadar çok artırırsa aslında Türkiye'nin gelecekteki büyüme için kullanacağı yakıtı da kendi kaynaklarından sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"BİREYE DE ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKISI BÜYÜK"

Asgari ücrete kadarki ödemelerde yüzde 30'luk devlet katkısının iyi bir avantaj olduğunu kaydeden Gülen, "O yüzden kenara para ayırma gücü olan herkesin bireysel emeklilik planını alması, mevcut planlarına para yatırması bireyin kendi için değerli olduğu gibi ülke ekonomisine de görülmeyen ama olağanüstü bir katkı sağlaması açısından çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Gülen, BES’in mevcut düzenlemelerinin yeterli olduğunu düşündüğünü ve ilave düzenleme beklemediğini de sözlerine ekledi.