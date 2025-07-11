BES'ten emekli sayısı 400 bine yaklaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin emekli olduğunda refah payının düşmemesini ve bireyleri tasarruf etmeye sevk etmeyi amaçlıyor.

BES'in son durumda toplam büyüklüğü 30 Haziran itibarıyla 1 trilyon 558 milyar 642,2 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, 22. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

KATILIMCI SAYISI 9 MİLYON 816 BİN 407 OLDU

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 30 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 816 bin 407 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 279 milyar 660,3 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 174 milyar 552,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 454 milyar 212,5 milyon lira oldu.

BES'TEN EMEKLİ OLANLARIN SAYISI

Bu yılın ilk yarısı itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 388 bin 980'e ulaştı.

OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 97 milyar 919,1 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 6 milyar 510,6 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 104 milyar 429,7 milyon lirayı buldu. 30 Haziran itibarıyla OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 591 bin 890 oldu.

Böylelikle, BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü yılın ilk yarısı itibarıyla 1 trilyon 558 milyar 642,2 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyon 408 bin 297'ye ulaştı.

SİSTEMİN FON BÜYÜKLÜĞÜ 330 MİLYAR LİRADAN FAZLA ARTTI

2024'ün sonunda BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 526 bin 389, katılımcıların fon tutarı da 1 trilyon 2 milyar 570,3 milyon lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı ise 137 milyar 497,3 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Emekli olan katılımcı sayısı ise 339 bin 574 olmuştu.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında çalışan sayısı 7 milyon 575 bin 311, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 81 milyar 724,3 milyon lira, devlet katkısı ise 5 milyar 437,5 milyon lira olmuştu.

2024 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamında 1 trilyon 227 milyar 229,4 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 101 bin 700 katılımcı ile tamamladı.

Böylelikle 2024 sonundan 30 Haziran'a kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı devlet katkısı dahil 314 milyar 144 milyon 955,1 bin lira artış gösterirken, OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dahil 17 milyar 267 milyon 913,1 bin lira yükseliş kaydetti.

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2024 yıl sonundan 30 Haziran 2025'e kadar 331 milyar 412 milyon 868,1 bin liralık artış görüldü. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 290 bin 18, OKS'de ise 16 bin 579 arttı.

18 YAŞ ALTI BES KATILIMI 1,5 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.

30 Haziran itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 53 milyar 632,6 milyon lira oldu. Fon tutarının 43 milyar 518,5 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 114,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 552 bin 934 çocuk dahil olurken, en çok katılım 143 bin 693 ile sıfır yaşta görüldü.

31 Aralık 2024'ten 30 Haziran 2025'e kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki kişi sayısı 132 bin 990 artarken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 19 milyar 249,1 milyon lira artış kaydetti.

BES TEMİNATLI KREDİLER İLK YILINI GERİDE BIRAKTI

3 Haziran 2024'te devreye giren Bireysel Emeklilik Sistemi birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması 1. yılını geride bıraktı.

AA muhabirinin EGM sitesinden derlediği bilgilere göre, uygulamanın başlangıcından bu yana 30 Haziran 2025 itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 2 bin 18 olurken, gösterilen teminat tutarı 413 milyon 786,9 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında kredi adedine bakıldığında, en çok kredi talebi Aktif Bank'tan geldi. Bu bankayı Türkiye İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) takip etti. Emeklilik şirketleri ise 1785 kredinin 356 milyon 4,2 bin liralık teminatına onay verdi.

Yapılan başvuruların yüzde 85'i olan 1711 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 338 milyon 522,8 bin lira oldu.

Bu arada, BES teminatlı kredi için katılımcılar Aktif Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, TEB, Halkbank, Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasına başvurabiliyor.